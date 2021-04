Inter-Cagliari, Semplici punta su Pavoletti. Vicario tra i pali – SM

Inter-Cagliari è in programma domenica alle 12:30. La squadra di Semplici cerca importanti punti salvezza a San Siro. Senza Cragno, tra i pali, pronto Vicario. Le ultime da “SportMediaset”

LA PROBABILE – Inter-Cagliari è in programma domenica alle 12:30. La squadra di Semplici cerca, a San Siro, punti importanti in chiave salvezza. Il tecnico dei rossoblù dovrà fare a meno di Cragno, protagonista del match di andata, fermo per Covid-19. Al posto dell’estremo difensore pronto il classe ’96 Vicario. Davanti al giovane portiere, difesa a 3 formata da Godin, Klavan e Rugani. A centrocampo pronto Nainggolan, con Duncan e Marin ai lati. In attacco Pavoletti favorito su Simeone per un posto accanto a Joao Pedro.