Inter-Cagliari, Sanchez si candida dal 1′! Un altro dubbio per Inzaghi – Sky

Inter-Cagliari è la sfida in programma domenica alle ore 20.45, valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. Inzaghi ritrova de Vrij e riflette su Sanchez dal 1′. Secondo Sky Sport, il tecnico nerazzurro deve sciogliere anche un altro dubbio

DUE DUBBI – Inter-Cagliari, sfida in programma domenica a San Siro alle ore 20.45, vedrà il ritorno di Stefan de Vrij dal 1′ insieme a Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Simone Inzaghi, che non ha ancora recuperato Matteo Darmian e Joaquin Correa, deve anche sciogliere il dubbio Denzel Dumfries, uscito non in perfette condizioni fisiche dalla sfida con il Real Madrid. Per il resto Ivan Perisic andrà ad occupare la corsia sinistra mente a centrocampo agiranno Hakan Calhanoglu, Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. In attacco possibile turno di riposo per Edin Dzeko: Alexis Sanchez e Lautaro Martinez dal 1′.