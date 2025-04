Inter-Cagliari, San Siro risponde presente! Il dato sugli spettatori

Inter-Cagliari è in corso e siamo nel secondo tempo sul risultato di 2-1. San Siro, come sempre, ha risposto presente. Il dato sugli spettatori.

SPETTATORI – Inter-Cagliari è sul risultato di 2-1 in questo momento. Per i nerazzurri si tratta dell’ennesimo secondo tempo approcciato nel peggiore dei modi, perché al 47′ Roberto Piccoli ha saltato da solo in area di rigore trovando la rete che ha riaperto il match. Ora la squadra di Simone Inzaghi è in difficoltà e ha bisogno urgente di una reazione. San Siro ha risposto presente come sempre e il dato sugli spettatori è eloquente: 71.799 persone di cui 728 nel settore ospiti.