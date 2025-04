Inter-Cagliari, San Siro si prepara ad accogliere i tifosi ospiti: ecco in quanti

Il Cagliari arriva a San Siro e con esso anche i suoi tifosi, che daranno il proprio sostegno nella sfida contro l’Inter. Ecco quanti saranno i sostenitori rossoblù domani sera.

NUOVA SFIDA – Domani sarà la volta di Inter-Cagliari, trentaduesima sfida di campionato in programma a San Siro alle ore 18.00. L’ambiente nerazzurro è sempre caldissimo, ma in questo finale di stagione un pizzico di più. Il calendario fittissimo della squadra di Simone Inzaghi, con importanti e vivi impegni su ben tre fronti richiedono grande sforzo ai calciatori meneghini. Anche la tifoseria, quindi, deve fare la sua parte ed anche per la sfida contro gli uomini di Davide Nicola non mancherà il supporto. San Siro, infatti, si avvicina ad un altro tutto esaurito per domani pomeriggio. Contribuiranno, seppur in minima parte, anche i tifosi del club sardo.

Il Cagliari arriva a San Siro: ecco cosa aspettarsi dai tifosi ospiti

GLI OSPITI – Al quindicesimo posto in classifica e reduce da tre risultati diversi nelle ultime tre gare (la sconfitta a Roma, la vittoria in casa col Monza e il pareggio sul campo dell’Empoli), domani il Cagliari si presenta a San Siro per sfidare l’Inter. La capolista arriva al match di campionato stremata dopo le fatiche di Champions League ma anche rigenerata mentalmente proprio grazie alla vittoria sul Bayern Monaco. Anche i tifosi sardi, quindi, proveranno a spronare il Cagliari, come fatto in settimana dal Presidente dello stesso club. Saranno 728 i sostenitori rossoblù ad occupare il settore ospiti di San Siro in occasione della sfida contro l’Inter.