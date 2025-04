Inter-Cagliari, rotazioni in vista! Inzaghi ne cambia cinque?

L’Inter, dopo l’importantissimo successo ottenuto a Monaco nell’andata di Champions League, torna in campo sabato contro il Cagliari. Simone Inzaghi studia dei cambi di formazione, per gestire le energie al meglio in vista del ritorno, ma anche consolidare la vetta della classifica.

MOMENTO – L’Incredibile prova offerta dall’Inter contro il Bayer Monaco all’Allianz Arena, ha cancellato ogni polemica e ogni strascico della rimonta subita contro il Parma. Il 2-1 finale ottenuto in Germania è un importante vantaggio in vista del ritorno di San Siro in programma mercoledì prossimo, e anche un’ iniezione di fiducia per il proseguo della stagione. Adesso, prima del secondo atto, la squadra di Simone Inzaghi è chiamata a rialzarsi in campionato e a mantenere il Napoli a distanza. Il tecnico dell’Inter deve cercare di gestire al massimo le energie dei calciatori più importanti in vista del ritorno, attraverso le rotazioni, ma vanno anche scongiurati i “blackout”, come accaduto nel secondo tempo del Tardini. Il rovescio della medaglia della grande prova dei nerazzurri a Monaco è stato il dispendio di energie, e alcuni giocatori chiave avranno bisogno di recuperare. Anche perché contro il Bayern per la prima volta in stagione Inzaghi si è “sconfessato”. Solo tre sostituzioni fatte nella gara: mai così poche in stagione. È stata la seconda volta da quando siede sulla panchina dell’Inter in cui non ha effettuato almeno 4 cambi (Napoli-Inter 1-1, 2022).

Inter-Cagliari, le possibili scelte di Inzaghi: turnover sensato

SCELTE – L’Inter riceverà a San Siro il Cagliari, sabato alle ore 18. I nerazzurri devono vincere per allontanarsi momentaneamente a + 6 sul Napoli, impegnato lunedì sera a Empoli. Inzaghi pensa a qualche cambio di formazione rispetto all’11 iniziale visto a Monaco. Contro il Cagliari si rivedranno dal primo minuto Stefan De Vrij, che prenderà il posto di Francesco Acerbi al centro della difesa, e Davide Frattesi, autore del gol decisivo all’Allianz Arena. Ancora da sciogliere il dubbio su chi gli farà posto nella formazione iniziale tra Barella e Mkhitaryan. Bisseck potrebbe essere impiegato terzo a sinistra al posto di Bastoni. Mentre Asllani si candida per far rifiatare Calhanoglu, anche a gara in corso. Occasione importante anche per Nicola Zalewski: l’esterno polacco sostituirà molto probabilmente Darmian, uscito con i crampi nel finale di gara, che ha bisogno di riposo dopo aver giocato le ultime 4 da titolare. Mentre sulla fascia sinistra verrà confermato Carlos Augusto, in grandissima forma. Il brasiliano darà modo a Dimarco di recuperare al meglio, e poter scendere in campo da titolare contro i bavaresi.

ATTACCO – In attacco la notizia positiva riguarda l’imminente recupero di Taremi. L’attaccante iraniano viaggia verso il rientro per la gara contro il Cagliari, probabilmente per la panchina, dando modo a Inzaghi di avere tutte le opzioni offensive disponibili. Difficilmente vedremo la “Thu-La“: entrambi gli attaccanti principi dell’Inter hanno speso tantissimo nella gara dell’Allianz, e gli verrà richiesto un lavoro di sacrificio simile il prossimo mercoledì a San Siro. Probabile staffetta tra i due, con Lautaro dall’inizio e Thuram impiegato a gara in corso. L’altra maglia dovrebbe essere di Arnautovic. L’attaccante austriaco nelle ultime partite ha spesso risposto presente quando chiamato in causa, a suon di gol decisivi.