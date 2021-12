Inter-Cagliari, ritorna il trio titolare in difesa. Da dove erano rimasti?

Inter-Cagliari, fischio d’inizio domani sera alle 20.45 al Meazza di Milano. Inzaghi ritrova anche de Vrij dopo l’infortunio rimediato in Nazionale. Ritorna dunque la difesa titolare

RIECCOLO − Dopo sei partite (quattro di campionato e due di Champions League), Simone Inzaghi ritrova per Inter-Cagliari Stefan de Vrij. Il centrale olandese si era infortunato in Nazionale durante Montenegro-Olanda lasciando l’Inter priva del suo leader in difesa. Assenza ben rilevata da Andrea Ranocchia prima, Alessandro Bastoni e Milan Skriniar poi con le dovute modifiche di assetto. A parte la gara contro il Real Madrid, persa per 2-0, l’Inter ha sentito veramente poco l’assenza di de Vrij anche se il suo recupero è una notizia molto importante.

L’ULTIMA VOLTA − Il trio titolare Skriniar-de Vrij-Bastoni non si vede insieme dallo scorso 7 novembre, nel derby di Milano pareggiato per 2-2 contro i rossoneri. Fino ad allora, i numeri della difesa erano stati altalenanti con soli due cleen sheet in 12 partite e 13 gol subiti. Score totalmente diverso con de Vrij ai box. Nelle ultime sei partite tra campionato e coppa, l’Inter ha ottenuto quattro porte inviolate con soli quattro gol subiti. Ciò sicuramente non è dovuto alla presenza o meno dell’olandese ma ai miglioramenti di squadra che ha cambiato totalmente la marcia dell’Inter dopo la sosta. La Beneamata è in crescita e il ritorno del trio non può fare solo che bene.