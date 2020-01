Inter-Cagliari, quante insufficienze per i sardi: si salvano in due – GdS

I voti dopo Inter-Cagliari per i giocatori della squadra ospite: fioccano le insufficienze per i rossoblu, con Lucas Castro peggiore in campo. Si salvano soltanto Nahitan Nandez e Robin Olsen.

SALVATI – Sono solo due le sufficienze per i giocatori rossoblu dopo Inter-Cagliari. Uno di questi, il migliore, è Nahitan Nandez (voto 6 per lui) che ci prova sia da interno che sulla fascia. Le sue idee chiare e la pulizia di gioco sono qualità rare per la squadra di Rolando Maran. Stesso voto anche per Robin Olsen che, nonostante le quattro reti subite, riesce a salvare la squadra da un risultato peggiore con due interventi su Nicolò Barella e Cristiano Biraghi.

BRUTTE PRESTAZIONI – Piovono invece – e non potrebbe essere altrimenti, visto anche il risultato – le insufficienze. Voto 5,5 per Walukiewicz (soffre meno del compagno di reparto), Oliva (il cui gol non cancella circa un’ora giocata malissimo e inaugurata sul retropassaggio a Lukaku dopo 20 secondi), Radja Nainggolan (in calo di condizione, distratto sul gol del momentaneo 3-0), Alberto Cerri (mai pericoloso, ma è bello l’assist di tacco per il momentaneo 3-1) e Rog. 5 per Faragò (si perde Borja Valero sul 2-0), Pisacane (impossibile per lui fisicamente fermare Lukaku), Lykogiannis (che non riesce quasi mai a fermare Valentino Lazaro, nonostante la gara non irresistibile dell’austriaco), Ionita (partita senza infamia e senza lode). Peggiore in campo Lucas Castro, fuori condizione e fuori posizione.