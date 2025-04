Inter-Cagliari, la probabile formazione di Nicola: due bagarre – TS

Inter-Cagliari è alle porte, domani fischio d’inizio a partire dalle 18 allo Stadio San Siro. Davide Nicola ha ancora due dubbi da sciogliere. La probabile formazione per Inter-Cagliari.

AVVERSARIO – Il Cagliari è il prossimo avversario dell’Inter in campionato. La squadra sarda, quindicesima in campionato con 30 punti all’attivo, va a caccia di punti per ipotecare quanto prima la propria permanenza in Serie A. L’undici di Davide Nicola è reduce dal pareggio fuori casa contro l’Empoli per 0-0 e nel complesso è in serie positiva da due turni, visto che prima dell’Empoli aveva regolato all’Unipol Domus il Monza di Alessandro Nesta per 3-0. Come ribadito dal presidente dell’Inter Beppe Marotta sarà una partita delicata e da non prendere sotto gamba, anche perché ci si gioca lo scudetto. Il Napoli, lunedì sera, sarà impegnato contro l’Empoli, anche se il proprio presidente Fabrizio Corsi sembra già essere rassegnato ad una sconfitta dei suoi.

La probabile formazione per Inter-Cagliari di Nicola

BALLOTTAGGI – In vista del match contro l’Inter, in casa Cagliari ci sono due ballottaggi da dover risolvere: uno riguarda il centrocampo con Adopo in vantaggio su Prati e l’altro in avanti con Felici in pole, al momento, per prendersi una maglia dall’inizio a discapito di Luvumbo. Ma tra la rifinitura di oggi e la riunione tecnica di domani Davide Nicola, che oggi parlerà in conferenza stampa (orario), risolverà gli ultimi dubbi. Di seguito, la probabile formazione di Inter-Cagliari, secondo Tuttosport:

(3-4-2-1): Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Makoumbou, Adopo, Augello; Viola, Felici; Piccoli.