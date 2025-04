Inter-Cagliari, probabile formazione: Inzaghi prepara sei cambi – TS

Alla vigilia di Inter-Cagliari, si parla di probabile formazione. Simone Inzaghi, riferisce Tuttosport, pensa a sei cambi per domani.

LA SFIDA – Testa a Inter-Cagliari, come proferito anche ieri da Beppe Marotta all’evento de “Il Foglio“. I nerazzurri, messa da parte la super vittoria di Monaco di Baviera contro il Bayern, si preparano al delicato match di campionato contro i sardi. La squadra di Davide Nicola è quindicesima in classifica con 30 punti all’attivo. Ancora non si è salvata, ma con sei punti di vantaggio dalla terzultima e a sette giornate dal termine, l’obiettivo sembra essere più che alla portata. Ma l’Inter non può e non deve dormire sonni tranquilli perché la lotta scudetto è serratissima e lunedì sera il Napoli se la vedrà in casa contro l’Empoli. Per il match di domani, Inzaghi prepara sei cambi rispetto alla trasferta vincente sul campo del Bayern Monaco.

Inter-Cagliari, la probabile formazione di Inzaghi: volti diversi

PROBABILE – Oggi la rifinitura ma la sensazione è che Inzaghi cambierà qualche pedina per Inter-Cagliari. Rispetto alla trasferta vincente in Baviera, tra gli uomini scesi dall’inizio, dovrebbe rimanere solo Sommer, Pavard, Carlos Augusto, Barella e Thuram. Poi sei cambi: Bisseck e de Vrij in difesa, Zalewski, Asllani e Frattesi a centrocampo. Arnautovic in attacco.

(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Zalewski, Frattesi, Asllani, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic.