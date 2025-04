Inter-Cagliari: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Inter-Cagliari, si gioca per la trentaduesima giornata di Serie A 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto oggi alle ore 18 allo Stadio “Giuseppe Meazza”. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.

LIVE tutte le notizie della partita tra Inter e Cagliari (ore 18.00): probabili formazioni, ultime news, precedenti, diretta TV, arbitro e molto altro

Ecco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novità (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherà quest’oggi. Segui l’avvicinamento in diretta, con il live dedicato di Inter-News.it:

Dove e quando si gioca Inter-Cagliari

Stadio “Giuseppe Meazza”, Milano, sabato 12 aprile ore 18.00.

I precedenti di Inter-Cagliari

Inter e Cagliari si sono affrontate 87 volte in Serie A: il bilancio sorride ai nerazzurri, avanti con 44 vittorie, a fronte di 29 pareggi e 14 successi rossoblù. L’Inter è rimasta imbattuta in 13 delle ultime 14 sfide contro i sardi nella massima serie. Quella contro i nerazzurri è la sfida in cui il Cagliari ha subito più reti nella storia del campionato: ben 152, per una media di 1.7 a partita. Particolarmente positivo il rendimento offensivo dell’Inter nelle gare casalinghe contro i sardi: i nerazzurri hanno sempre trovato la via del gol in ciascuna delle ultime 25 sfide interne di Serie A contro il Cagliari, striscia aperta più lunga contro un singolo avversario nel torneo.

Come seguire Inter-Cagliari IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 17:30, sia attraverso i report dell’incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri. Solo su Inter-News.it trovi una copertura totale del matchday già dalle prime ore della mattina, per l’avvicinamento all’evento con il prepartita, fino al post partita con le interviste.

Inter-Cagliari, dove vederla in diretta TV

Su DAZN 1 (canale 214 Sky). È disponibile solo con abbonamento aggiuntivo dedicato su Sky oppure incluso nell’app DAZN in streaming.

Inter-Cagliari, dove vederla in LIVE streaming

Su app DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera). E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social!

Parma-Inter su DAZN: i telecronisti

Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Gobbi.

Gli indisponibili della partita

Inter: Dumfries, Zielinski (infortunio)

Cagliari: Tutti a disposizione.

L’arbitro della partita

Marco Di Bello, della sezione di Brindisi. Gli assistenti saranno Di Berti e Cecconi, il quarto ufficiale sarà Perenzani, VAR dell’incontro Chiffi, Assistente VAR Paterna.

SITUAZIONE DISCIPLINARE

DIFFIDATI

Inter: Mkhitaryan, Pavard, Bastoni, Asllani, Inzaghi.

Cagliari: Deiola, Luperto, Marin, Mina, Obert, Pavoletti, Piccoli.

Conferenze stampa di vigilia

Inzaghi non ha parlato alla vigilia.

Nicola: «Parliamo di una squadra che ha dimostrato tanto finora. Incontrarla tra due turni di Champions League ti spinge a giocare a quei livelli. Da un lato ci sono le difficoltà legate alla squadra che incontri, mentre dall’altro c’è la volontà di cercare di colmare la differenza. Per farlo, serve una partita di grande pulizia tattica e di coraggio nella proposta. Ovvio che non è facile, ma si può provare a creare difficoltà a tutti. Noi a specchio? Lo vedremo. In base alle condizioni di Prati potremo parlare di strategia. DI fatto non cambiamo il nostro modo di giocare, cambiano le uscite in base all’avversario di turno. Possiamo giocare a 3 o a 4. L’Inter sa anche farti rifiatare, ma poi ti colpiscono con pochi tocchi e ripartenze velocissime. Sanno circondarti, cambiare da una difesa a 3 a quella a 4. Per noi è importante sapere che la fase di non possesso e possesso dovranno essere qualitative». Clicca qui per la conferenza stampa integrale del tecnico ducale.

Probabili formazioni Inter-Cagliari

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Zalewski, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Di Gennaro; Aceerbi, Pavard, Darmian, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Thuram, Correa, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi

Cagliari (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Olbert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Augello; Viola; Piccoli.

In panchina: Sherri, Ciocci; Palomino, Felici, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Gaetano, Luvumbo, Coman, Kingstone, Pavoletti.

Allenatore: Davide Nicola