Inter-Cagliari, Perisic in vantaggio su Dimarco: chance per Sanchez!

Inter-Cagliari è la sfida in programma stasera alle ore 20.45, valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. Inzaghi, dopo il trionfo dell’Atalanta sul campo del Verona, è chiamato alla vittoria per staccare la squadra di Gasperini è conquistare la vetta della classifica. Torna de Vrij dal 1′ mentre Perisic è in vantaggio su Dimarco

SCELTE FATTE – Inter-Cagliari è la sfida che andrà in scena stasera alle ore 20.45, valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi ritrova de Vrij dal 1′ accanto a Skriniar e Bastoni. Non cambia nulla a centrocampo con il trio Barella, Brozovic, Calhanoglu. Sugli esterni Perisic è in vantaggio su Dimarco mentre sulla corsia destra Inzaghi conferma Dumfries. In attacco chance per Sanchez dal 1′ accanto a Lautaro Martinez.