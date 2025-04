Inter-Cagliari, oggi conta anche più del Bayern Monaco

Inter-Cagliari vede la squadra di Inzaghi giocare per la terza volta consecutiva in Serie A alle ore 18, dopo Udinese (2-1) e Parma (2-2). Ma nel tardo pomeriggio di oggi non sarà possibile fare errori, anche perché c’è il Bayern Monaco alle porte.

MAI SNOBBARE – Inter-Cagliari è una “partita di mezzo” solo per calendario. Che, vero, la inserisce fra le due partite di Champions League contro il Bayern Monaco, ma non può né deve sminuirne il valore. Altrimenti sarebbero guai grossi. L’Inter si trova al 12 aprile nell’invidiabile situazione di essere prima in Serie A, a un risultato utile dalle semifinali di Champions League e a una vittoria da quella di Coppa Italia. Situazione che vorrebbe vivere qualsiasi club e allenatore al mondo. “Preferire” una competizione a discapito di un’altra, ora, vorrebbe dire rischiare di ritrovarsi col cerino in mano fra un mese e mezzo: è davvero il caso di correrlo? Ovviamente no, motivo per cui bisogna dare il massimo su tutto.

Inter-Cagliari, un cambio per reparto?

LE NOVITÀ – Simone Inzaghi ha però fatto capire che qualche gestione delle forze (non tantissime) la farà. Motivo per cui si può pensare a una novità per reparto, se non due, al netto dei soliti infortuni. Scontato l’avvicendamento tra Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, ma potrebbe esserci un’ennesima chance per Yann Bisseck di gran lunga fra i più deludenti nel 2025. A differenza di Davide Frattesi, che si è rilanciato eccome con l’agonico gol in casa del Bayern Monaco martedì. Nel Cagliari, vicino alla salvezza, Davide Nicola ha da valutare le condizioni di Matteo Prati, alle prese con la febbre. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16 il vero countdown a Inter-Cagliari: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.