Inter-Cagliari, occasione per i tifosi: due promozioni per la partita

Occasione per i tifosi in vista di Inter-Cagliari. Come comunicato dalla società attraverso il sito ufficiale, sono in vendita i biglietti per la sfida a partire da 14 euro. Un’ulteriore promozione è prevista per gli abbonati della stagione 2019-2020.

PROMOZIONE – Domenica alle 20.45 l’Inter tornerà in campo in campionato, dopo la vittoria di Roma. Per portare più tifosi possibili a San Siro, la società ha lanciato una doppia promozione. I biglietti della sfida saranno infatti in vendita a partire da 14 euro. Ma non solo. Per gli abbonati della stagione 2019-2020 i tagliandi saranno in vendita addirittura a partire da 10 euro. Promozione speciale valida fino al fischio d’inizio della gara. I biglietti possono essere acquistati su inter.it/tickets, presso le biglietterie degli uffici di San Siro e i punti vendita Vivaticket.