Inter-Cagliari, non solo assenze pesanti per Inzaghi! Attesi due rientri

L’Inter, domenica sera, sfiderà il Cagliari a San Siro. Inzaghi non dovrà fare i conti solo con delle assenze importanti: sono attesi due rientri

ATTESA – L’Inter, dopo una giornata di riposo, tornerà quest’oggi al lavoro per preparare la sfida contro il Cagliari di domenica sera. Non saranno del match Pavard e Lautaro Martinez, squalificati. Assenze pesanti per Inzaghi che però potrà sorridere per due rientri importanti: il principale è il recupero di Bastoni. Il difensore, dopo aver saltato precauzionalmente la sfida contro l’Udinese, dovrebbe tornare regolarmente a disposizione del tecnico per la sfida che può avvicinare ulteriormente la squadra allo scudetto. Il secondo rientro riguarda un infortunato di lunga data.

RECUPERO – L’altro potenziale recupero riguarda Cuadrado. Il colombiano, dopo mesi ai box, dovrebbe tornare a disposizione proprio per la sfida contro i sardi. Difficile possa trovare minuti, ma sicuramente è lecito aspettarsi una convocazione per un calciatore che, purtroppo, ha deluso le aspettative. Pur giocando pochissimo però è da segnalare un dato curioso: in appena 149′ giocati il numero 7 dell’Inter ha fornito ben 2 assist.