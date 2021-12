Inter-Cagliari, Nandez destinato all’assenza. Mazzarri obbligato a cambiare

In Inter-Cagliari domenica alle 20.45 è improbabile che possa esserci Nandez nei sardi. L’infortunio accusato lunedì contro il Torino fa sì che l’uruguayano sia a un passo dall’assenza.

ULTIME ORE – Per Nahitan Nandez le possibilità che giochi Inter-Cagliari sono ormai pari allo zero. Il centrocampista uruguayano, peraltro obiettivo di mercato dei nerazzurri, ha accusato un fastidio ai flessori della coscia destra negli ultimi minuti della partita pareggiata 1-1 col Torino. A oggi non si è ancora allenato in gruppo, anche nel pomeriggio ha fatto solo terapie (vedi articolo). Walter Mazzarri parlerà alle 13.15 in conferenza stampa, ma a quell’ora è probabile che l’assenza per domenica sarà già ufficiale. Nandez dovrebbe saltare anche la partita di Coppa Italia col Cittadella (mercoledì ore 18) per provare a tornare sabato 18 contro l’Udinese. Al posto di Nandez il favorito per Inter-Cagliari è Alessandro Deiola, a meno che Mazzarri non torni al 4-4-2.