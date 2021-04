Inter-Cagliari, Nandez ce la fa! Pavoletti preferito a Simeone in attacco

Inter-Cagliari si giocherà domani alle 12:30 allo stadio San Siro. Semplici recupera Nandez, in attacco invece Pavoletti è in vantaggio sugli altri.

QUI CAGLIARI – Inter-Cagliari, gara valida per la trentesima giornata di Serie A 2020-2021, si giocherà alle 12:30 a San Siro. Buone notizie per Leonardo Semplici, che a centrocampo dovrebbe recuperare l’uruguaiano Nandez, uscito malconcio dopo la sfida contro il Verona per una botta ricevuta alla coscia. Il calciatore dovrebbe essere schierato regolarmente nel ruolo di esterno nel 3-5-2. In attacco invece Leonardo Pavoletti è in vantaggio su Simeone per affiancare Joao Pedro in attacco.