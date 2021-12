Inter-Cagliari, Mazzari senza Nandez valuta il cambio di modulo – CdS

Inter-Cagliari, come riportato oggi dal Corriere dello Sport, Walter Mazzarri contro i nerazzurri pensa di accantonare per un turno il 3-5-2 – che stava prendendo piede -, cambiando modulo.

CAMBIO MODULO – Inter-Cagliari, Mazzarri cambia modulo in vista della sfida contro i nerazzurri? Con Strootman out, qualora anche Nandez dovesse dare forfait, l’unica alternativa all’uruguaiano sarebbe Deiola, sempre che, l’allenatore non decida appunto di accantonare per un turno il 3-5-2 per tornare al 4-4-2. In questo caso blindate le fasce con Zappa e Bellanova a destra e con la coppia Lykogiannis–Dalbert sulla corsia mancina, potrebbe gettare nella mischia due centrocampisti, Grassi e Marin, per tenere Deiola pronto in caso di necessità. Insomma, Walter Mazzarri a San Siro contro l’Inter vuole schierare la formazione più competitiva possibile aspettando, eventualmente, notizie dall’infermeria.

Fonte: Corriere dello Sport