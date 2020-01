Inter-Cagliari, Maran vuole rialzare la testa: Cragno torna titolare? – CdS

Inter-Cagliari capita forse nel momento peggiore per Rolando Maran, dopo ben quattro stop in campionato e costretto a schierare quasi la stessa formazione vista nelle ultime giornate. La (quasi) certezza è il ritorno in campo di Alessio Cragno tra i pali, recuperato dopo l’infortunio. Di seguito la probabile formazione secondo il “Corriere dello Sport”.

PROBABILE CAGLIARI – Verso Inter-Cagliari di Coppa Italia, Rolando Maran ritrova in allenamento il portiere Alessio Cragno, allenatosi con la squadra per tutta la seduta. Restano ai box invece gli infortunati Cacciatore, Mattiello, Ceppitelli, Ragatzu e ovviamente Leonardo Pavoletti. La squadra vuole rialzare la testa dopo le quattro sconfitte consecutive maturate in Serie A, ma ciò nonostante a scendere in campo saranno quasi gli stessi visti nelle ultime giornate ma con qualche modifica soprattutto a centrocampo: possibile spazio per Oliva, mentre si rivedranno titolari Lucas Castro e Artur Ionita, in campo nel finale di Milan-Cagliari. In difesa e a in attacco gli unici cambi potrebbero essere rispettivamente il terzino Charalampos Lykogiannis e Alberto Cerri.