Inter-Cagliari, Maran ne recupera due in vista di domenica: il report

Condividi questo articolo

Inter-Cagliari si avvicina. La squadra sarda, agli ordini di Rolando Maran, continua la preparazione in vista della sfida di San Siro in programma domenica alle ore 12:30. L’allenatore dei rossoblù, può sorridere: due calciatori fermi per infortunio sono rientrati in gruppo. Il report dell’allenamento dal sito ufficiale del Cagliari.

RECUPERI – Continua la marcia di avvicnamento ad Inter-Cagliari, con i sardi, agli ordini di Rolando Maran, che lavorano al centro sportivo di Assemini. Per la sfida di domenica, l’allenatore dei sardi, potrà contare su Faragò e Mattiello, rientrati in gruppo. Il report dal sito ufficiale del Cagliari: “Prosegue la preparazione dei rossoblù al match di domenica contro l’Inter. È stata una mattinata di lavoro per i ragazzi di mister Maran che si sono allenati al Centro sportivo di Assemini. La seduta di oggi è iniziata con l’attivazione e degli esercizi di tecnica a coppie. I calciatori sono stati impegnati in una serie di esercitazioni difensive di reparto e di squadra in funzione della gara. A chiudere l’allenamento una partita a settanta metri. Questa mattina si è allenato regolarmente con la squadra Paolo Faragò; Federico Mattiello è rientrato in gruppo. Fabrizio Cacciatore ha lavorato parzialmente con la squadra. Lavoro personalizzato per Luca Ceppitelli, terapie per Alberto Cerri e Marko Rog. Ai box Daniele Ragatzu.”

Fonte: cagliaricalcio.com