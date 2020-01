Inter-Cagliari, Maran ne perde due? Uno certo, lâ€™altro probabile

Inter-Cagliari, Maran ne perde due? Uno certo, l’altro probabile

Condividi questo articolo

Verso Inter-Cagliari, situazione in emergenza per Antonio Conte che perde un giocatore (già diffidato) per somma ammonizione (vedi articolo). Anche il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, in vista della sfida contro l’Inter a San Siro, perde probabilmente ben due giocatori, uno di questi anche per somma ammonizioni.

LA SITUAZIONE – Inter-Cagliari andrà ancora una volta in scena a San Siro dopo la sfida di Coppa Italia. Questa volta i due tecnici dovranno preparare la partita considerando le diverse assenze. Rolando Maran in particolare rischia di perderne altri due giocatori, nonostante i molteplici infortuni. Uno di questi riguarda Fabio Pisacane che era entrato in diffida già dal match contro l’Udinese perché ammonito e poi squalificato per doppio giallo (ma l’ammonizione resta), ed essendo stato ammonito anche nell’ultima sfida contro il Brescia (QUI tutti i diffidati della scorsa giornata) non giocherà la prossima giornata di campionato contro l’Inter. Inoltre se non dovessero arrivare rinforzi dal mercato, gli unici centrali disponibili saranno Ragnar Klavan e Sebastian Walukiewicz (difesa titolare contro la Juventus) perché Luca Ceppitelli da tre mesi combatte con la fascite plantare e non ha ancora ripreso ad allenarsi.

ALTRO INFORTUNIO – Per Inter-Cagliari, Maran potrebbe perdere anche Marko Rog per infortunio. Il calciatore è stato sostituito al 53’ dopo aver perso palla e rincorso l’avversario per recuperare il pallone, ha sentito tirare la coscia chiedendo subito il cambio. Problema muscolare per lui, la situazione verrà valutata oggi dallo staff.