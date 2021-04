Inter-Cagliari, l’esordio del nuovo logo deve attendere: no quarta maglia

Inter-Cagliari è il match in programma domenica alle ore 12.30, valido per la trentesima giornata di Serie A (QUI le ultime). Secondo quanto rivelato da “Calcio e Finanza”, è stata già presa una decisione sulla maglia che indosserà la squadra di Conte per la sfida con i rossoblù

ESORDIO RIMANDATO – Inter-Cagliari è la sfida che andrà in scena a San Siro alle ore 12.30. I nerazzurri inseguono l’undicesima vittoria consecutiva per fare un altro passo verso lo scudetto. Secondo quanto rivelato da “Calcio e Finanza”, l’esordio della quarta maglia, la prima con il nuovo logo (vedi articolo), dovrà attendere. L’Inter infatti non indosserà la nuova divisa contro i rossoblù.