Inter-Cagliari, le possibili scelte di Mazzarri: due ex nerazzurri dal 1′ – SM

Inter-Cagliari è in programma questa sera alle 20:45. Walter Mazzarri, tecnico dei rossoblù, si affiderà a due ex nerazzurri in formazione. Le ultime da SportMediaset

LE SCELTE – Inter-Cagliari è in programma questa sera- Nella splendida cornice di San Siro, i rossoblù guidati da Walter Mazzarri cercano importanti punti in chiave salvezza. Per il match, il tecnico, si affiderà a due ex nerazzurri: Keita Balde, infatti, dovrebbe partire titolare in attacco al fianco di Joao Pedro. A centrocampo, linea a 5 con Marin, Deiola e Grassi in mezzo, l’ex Dalbert a sinistra e Bellanova a destra. In difesa, davanti a Cragno, pronti Ceppitelli, Caceres e Carboni.