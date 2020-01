Inter-Cagliari: la probabile formazione dell’Inter di Conte (Coppa Italia)

Inter-Cagliari è in programma oggi a partire dalle ore 20.45. Partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sfida secca. L’obiettivo è vincere per staccare il pass per i quarti, possibilmente evitando supplementari e/o rigori. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Come al solito non è stata resa nota la lista dei convocati da parte dell’allenatore nerazzurro, ma ci saranno alcuni assenti. Niente da fare per D’Ambrosio e Asamoah, di cui non verrà accelerato il recupero. Ovviamente assente Gabigol in attesa di sistemazione dopo il rientro dal prestito al Flamengo. Non ci sarà nemmeno Gagliardini, che deve scontare la squalifica dalla scorsa stagione. Possibile anche l’assenza di alcuni possibili giocatori in uscita, a partire da Politano, su cui si attendono novità.

MODULO – Il debutto dell’Inter in Coppa Italia non dovrebbe coincidere con il turnover massiccio di Conte, che vuole passare il turno senza rischi. Prevista una modifica per reparto, ma nessuna modifica al 3-5-2 di partenza. Possibile stravolgimento nelle caratteristiche degli elementi-chiave.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Nonostante le speranze del dodicesimo Padelli, il capitano Handanovic verrà quasi sicuramente confermato in porta. A riposare con Godin dovrebbe essere de Vrij in favore di Ranocchia in mezzo, sul centro-destra torna Skriniar dopo la squalifica in Serie A con Bastoni sul centro-sinistra.

CENTROCAMPO – Qualche modifica in mezzo. Sulle fasce riecco Lazaro, più a destra al posto di Candreva che a sinistra per Biraghi, quest’ultimo favorito anche su Dimarco. Difficile rinunciare a Brozovic, da vedere se da vertice basso o mezzala sinistra fiancheggiato da Borja Valero, mentre sul centro-destra spazio all’ex Barella dopo lo stop in campionato. Dubbi sulla presenza di Vecino, prevista staffetta per Sensi.

ATTACCO – Tanti dubbi sul tandem offensivo. Le chance di Esposito dal 1′ sono molto più alte di quelle di Sanchez, ma al suo fianco il ballottaggio tra Lukaku e Lautaro Martinez è praticamente un’incognita per tutti. A spuntarla potrebbe essere a sorpresa l’argentino, uscito anzitempo contro l’Atalanta, così il belga finalmente potrà rifiatare.

Clicca qui per sapere come e dove seguire Inter-Cagliari di Coppa Italia in diretta TV o LIVE streaming

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Cagliari: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Lazaro, Barella, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Esposito, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Berni; Godin, de Vrij; Candreva, Dimarco, Agoumé, Sensi, Vecino; Politano, Sanchez, Lukaku.