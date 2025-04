Inter-Cagliari, Inzaghi pensa a tre novità di formazione! Le ultime

L’Inter affronterà il Cagliari tra poco meno di 24 ore. Simone Inzaghi sta per concludere gli allenamenti ad Appiano Gentile con i suoi giocatori, ci sono due novità secondo Andrea Paventi su X.

CAMBI – L’Inter contro il Cagliari si gioca tanto nel giro di 90 minuti. Il Napoli sarà in campo al Maradona in casa con l’Empoli. La squadra nerazzurra si sta allenando ad Appiano Gentile e Simone Inzaghi ha fatto le prime prove di formazione. Ci saranno diversi cambi rispetto all’ultima trasferta di Monaco di Baviera in UEFA Champions League. Non sarà assolutamente turnover, ma qualcuno riposerà sicuramente per la condizione fisica precaria.

Inter-Cagliari, le prove di formazione!

LE NOVITÀ – Rimarrà fuori Marcus Thuram, apparso molto stanco nel secondo tempo contro il Bayern Monaco. Il francese ha giocato 90 minuti in Europa e lascerà il posto a Marko Arnautovic dal primo minuto con il Cagliari. Non è il solo a stare fuori, perché anche Henrikh Mkhitaryan avrà un turno di riposo. Al suo posto è pronto Davide Frattesi in cerca di conferme dopo il gol decisivo di qualche giorno fa. Carlos Augusto, tra i migliori della storica notte europea, lascia la fascia sinistra. Ritorna titolare Federico Dimarco, ormai al secondo giorno di allenamento con il gruppo. Mehdi Taremi è tornato così come l’esterno, si è allenato con i compagni!