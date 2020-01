Inter-Cagliari, il campo prevalga sul mercato. La Serie A non aspetta più

Inter-Cagliari inaugura una grande domenica di Serie A alle ore 12.30. Al Meazza scontro fondamentale per entrambe le squadre, che non hanno iniziato il 2020 al meglio e hanno necessità di sbloccarsi. Soprattutto i nerazzurri.

ORA O (FORSE) MAI PIÙ – L’Inter è come al solito incappata nel gennaio altalenante. Dopo la grande vittoria di Napoli due 1-1 di fila in Serie A sono costati il -4 dalla Juventus, stasera ospite proprio al San Paolo. L’impegno dei bianconeri, così come il derby per la Lazio, sono un’occasione forse unica per accorciare (sempre che le rivali si fermino): ecco perché Inter-Cagliari non va sbagliata per nessun motivo. In attesa del grande botto di mercato Christian Eriksen, che dovrebbe concretizzarsi domani, gli occhi devono essere sul campo, perché come spesso accade si è parlato troppo di acquisti e poco delle partite da vincere. Il Cagliari non vince dal 2 dicembre, ma domenica ha interrotto la striscia negativa ed è affamato di punti per l’Europa League, complice il sorpasso del Milan.

PRIMO DEBUTTO – In Inter-Cagliari Antonio Conte farà debuttare Ashley Young, il primo acquisto di gennaio. Ancora non Victor Moses, appena arrivato, ma l’inglese può dare vivacità in più. Centrocampo al solito ai minimi termini, dopo l’infortunio di Marcelo Brozovic e Antonio Candreva, ma ormai l’emergenza è nota. Anche i rossoblù hanno tante assenze, con Rolando Maran che ha annunciato l’esordio stagionale di Alessio Cragno dopo un lungo infortunio (vedi articolo). Si preannuncia una partita dura, a dodici giorni dalla sfida di Coppa Italia che non può essere certo indicativa. E con i due grandi ex Nicolò Barella e Radja Nainggolan che avranno un ruolo fondamentale. Su Inter-News.it lungo tutto l’arco della mattina verranno pubblicate le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 11 inizierà l’avvicinamento vero e proprio a Inter-Cagliari con le interviste e le formazioni ufficiali prima del live della partita, visibile su DAZN.