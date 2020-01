Inter-Cagliari, Godin e Biraghi i peggiori: voto 5! Sensi dura poco – CdS

Il “Corriere dello Sport” nelle sue pagelle indica in Godin il peggiore di Inter-Cagliari. Male anche Biraghi, bocciati Bastoni, Barella, Sensi e Lautaro Martinez.

IL PEGGIORE – Il peggiore di Inter-Cagliari è Godin che prende 5. Usa troppo il lancio lungo e non esce mai palla al piede. Sull’azione del pareggio, si fa beffare da Joao Pedro.

RIMPROVERATO – Voto 5 anche per Biraghi. Non ne combina una giusta e Conte lo rimprovera ripetutamente. Fino al cambio che è tardivo.

IMPRECISO – Bastoni prende 5,5. Deve riscattare l’errore di Lecce. In marcatura è attento e aggiunge qualche anticipo. Prima sfiora… l’autogol, poi devia in rete il tiro di Nainggolan.

IN RODAGGIO – Voto 5,5 per Barella. Tante incursioni e la solita “garra”, ma anche diversi erroretti. Non è ancora il vero Barella.

TROPPO POCO – Anche Sensi non va oltre il 5,5. Primo tempo sottotono, ma nella ripresa gioca un quarto d’ora da vero Sensi e con lui l’Inter si accende. Peccato duri troppo poco.

NERVOSO – Infine anche Lautaro Martinez è bocciato col 5,5. Segna di testa e ci prova di continuo. Nel finale rimedia il rosso per proteste che gli costerà il derby e una multa.