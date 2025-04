Inter-Cagliari, Dimarco sarà ‘gestito’. Segnali positivi anche da Taremi – Sky

Buone notizie per Simone Inzaghi dall’infermeria di Appiano Gentile. In vista della sfida di sabato contro il Cagliari, l’Inter potrebbe recuperare due pedine importanti: Federico Dimarco e Mehdi Taremi. Entrambi hanno svolto lavoro differenziato nei giorni scorsi, ma l’ottimismo cresce.

CONFERMA SULLA FASCIA – Federico Dimarco, reduce da un fastidio muscolare, ha partecipato parzialmente alla seduta di ieri e oggi dovrebbe tornare a lavorare completamente con il gruppo. Un segnale positivo, che però non garantisce automaticamente la sua presenza nell’undici titolare contro i sardi. Considerando l’ottimo momento di forma di Carlos Augusto, autore di prestazioni solide e convincenti, non è da escludere che Inzaghi scelga di preservare Dimarco per il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma la prossima settimana. Una gestione prudente che permetterebbe al laterale mancino di ritrovare la migliore condizione senza forzature.

Segnali positivi anche da Taremi: possibilità in Inter-Cagliari

RIENTRO IN GRUPPO – Importanti segnali anche da Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano ha svolto lavoro personalizzato ieri, ma se oggi dovesse aggregarsi completamente al gruppo – come ci si augura – aumenterebbero sensibilmente le sue chance di rientrare tra i convocati già per la partita contro il Cagliari. Il suo recupero offrirebbe a Inzaghi un’opzione in più nel reparto offensivo, che finora ha dovuto fare i conti con l’alternanza forzata tra Arnautovic e Correa nelle rotazioni alle spalle del duo Lautaro Marinez – Marcus Thuram. Il rientro di Taremi sarebbe fondamentale anche in ottica futura, garantendo profondità e freschezza in una fase della stagione dove ogni energia conta.