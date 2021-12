Inter-Cagliari, Dimarco centrale o esterno? Assente Darmian – TS

Inter-Cagliari, in due per tre maglie. Inzaghi dovrà scegliere chi schierare sulla sinistra tra Dimarco e Perisic, anche se potrebbero giocare entrambi (con Bastoni in panchina). Di seguito le ultime secondo TuttoSport.

IN TRE – Inter-Cagliari, previsti circa 35mila tifosi a San Siro per supportare la squadra verso il primo posto in classifica. Inzaghi, secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, nutre ancora un dubbio di formazione legato in particolare alla difesa e al ruolo di esterno sinistro. Sì, perché in tre si giocano di fatto due maglie: Dimarco, Perisic e Bastoni. Anche se i primi due potrebbero comunque giocare entrambi titolari, e a quel punto l’escluso sarebbe Bastoni. Con un Perisic utilizzato sempre negli ultimi mesi, Federico Dimarco è il favorito per la fascia sinistra. Sulla fascia opposta, invece, assente ancora Darmian, che lavora ad Appiano Gentile per recuperare in vista della sfida contro la Salernitana.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna