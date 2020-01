Inter-Cagliari, diffidati e squalificati per la 21ª giornata di Serie A

Inter-Cagliari si giocherà alle ore 12.30, presso lo Stadio Giuseppe Meazza, per la ventunesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per la partita di questa mattina, con uno squalificato per parte. Qui il riepilogo con la situazione disciplinare per tutte le partite del turno di campionato, già iniziato dalla giornata di venerdì.

INTER-CAGLIARI domenica 26 gennaio ore 12.30 (21ª giornata Serie A)

Diffidati Inter: Alessandro Bastoni, Antonio Conte (allenatore), Danilo D’Ambrosio (prossima partita Udinese in trasferta)

Squalificati Inter: Antonio Candreva (una giornata)

Diffidati Cagliari: Luca Ceppitelli, Luca Cigarini (prossima partita Parma in casa)

Squalificati Cagliari: Fabio Pisacane (una giornata)