In Inter-Cagliari, D’Ambrosio potrebbe tornare a calcare il prato di San Siro dopo essersi messo alle spalle il coronavirus. Conte punta sulla sua capacità di incidere a gara in corso, come all’andata

bAFFAMATO – Danilo D’Ambrosio è il grande assente della lunghissima striscia di vittorie consecutive dell’Inter. Dal 7 gennaio ad oggi, l’ex Torino ha raccolto solo tredici minuti in campionato, causa infortuni, scelte tecniche e coronavirus. La sua voglia di tornare in campo è saltata fuori pochi giorni fa, quando ha ricevuto la notizia di essersi negativizzato ed è corso ad Appiano Gentile per allenarsi (vedi articolo).

SKILLS – Con l’esplosione di Achraf Hakimi, e la continuità impareggiabile di Milan Skriniar, le opportunità di accumulare minuti, per D’Ambrosio, non sono state molte. Anche per questo l’ex Torino ha dovuto fare di necessità virtù e, soprattutto nel girone d’andata, imparare ad incidere in maniera evidente a partita in corso.

OCCASIONE – Come accadde in Cagliari-Inter di pochi mesi fa, ad esempio, quando D’Ambrosio trovò il gol del fondamentale 1-2 a circa sessanta secondi dal suo ingresso in campo. Un colpo di testa che spianò la strada verso i tre punti, ad Antonio Conte, in un momento complicatissimo della stagione. I nerazzurri erano infatti appena usciti dall’Europa, e il Cagliari di Eusebio Di Francesco aveva trovato il vantaggio con un sinistro al volo di Sottil, poi pareggiato da Barella. In quella partita, D’Ambrosio offrì un saggio della sua capacità di incidere a gara in corso. Antonio Conte sta lavorando per ritagliargli il medesimo ruolo, da qui a fine stagione.