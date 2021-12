Inter-Cagliari, contro l’ex Mazzarri per la vetta. Ora serve il lancio

Inter-Cagliari si giocherà alle ore 20.45. Il posticipo della diciassettesima giornata di Serie A dà ai nerazzurri la chance di superare il Milan, fermato ieri a Udine. Sulla strada, però, c’è l’ex Mazzarri.

CHIEDERE STRADA – Oggi Inter-Cagliari, venerdì la Salernitana all’Arechi. Doveroso affrontare una partita per volta, sempre, ma con Milan-Napoli in programma domenica prossima è chiaro che si debba guardare anche oltre il limite temporale odierno. L’1-1 dei rossoneri ieri a Udine dà una chance d’oro: essere in testa prima ancora dello scontro diretto fra le due principali contendenti. Vincere stasera e ripetersi venerdì darebbe uno strappo alla classifica, un’occasione da sfruttare. Che nessuno pensi però che sia una passeggiata. Intanto arriva il Cagliari, che ha un organico ben più forte di quanto non dica il terzultimo posto e viene da quattro pareggi di fila. Poi torna a San Siro Walter Mazzarri, ex non certo amato tornato ieri sul suo passato (vedi articolo). Proprio da lui bisognerà ottenere il lasciapassare per il vertice.

NUOVO ATTACCO? – In Inter-Cagliari può rivedersi Alexis Sanchez titolare dopo quarantasei giorni. Il cileno non gioca dal 1′ dalla trasferta di Empoli del 27 ottobre, ora può sfruttare l’infortunio di Joaquin Correa per dare riposo a Edin Dzeko, apparso poco brillante a Madrid. C’è poi il grande ex Nicolò Barella, a segno esattamente un anno fa (a Cagliari il 13 dicembre 2020) e chiamato a riscattare l’espulsione del Bernabéu. Simone Inzaghi oggi ha qualche risorsa in più, vedi i rientri di Stefan de Vrij e Andrea Ranocchia, per soffrire meno. A differenza del Cagliari, con Mazzarri che ha perso Nahitan Nandez (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Inter-Cagliari: collegamenti in diretta con l’inviato al Meazza, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming (vedi articolo).