Inter-Cagliari, continua la preparazione dei rossoblÃ¹: Cragno in gruppo

Inter-Cagliari, continua la preparazione dei rossoblù: Cragno in gruppo

Inter-Cagliari si avvicina ed i rossoblù si preparano alla sfida di San Siro in programma martedì alle 20:45, valevole per gli ottavi di Coppa Italia. La squadra di Maran, reduce dalla sconfitta contro il Milan, recupera un uomo chiave in vista della sfida di San Siro.

RECUPERO – Inter-Cagliari si avvicina e Rolando Maran prepara la sfida di martedì sera, valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Alessio Cragno torna ad allenarsi in gruppo. Di seguito il report dell’allenamento dei sardi: “Questa mattina ad Asseminello due i gruppi di lavoro: i rossoblù maggiormente impiegati ieri hanno svolto una seduta defaticante. Per gli altri l’allenamento è iniziato con degli esercizi di mobilità, per poi continuare con un circuito di rapidità con palla. A seguire serie di esercitazioni dedicate all’agilità. Il lavoro si è concluso con una partita a campo ridotto. Alessio Cragno si è allenato regolarmente con la squadra; hanno proseguito il lavoro personalizzato Cacciatore, Ceppitelli, Mattiello, sempre ai box Ragatzu”.

Fonte: cagliaricalcio.it