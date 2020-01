Inter-Cagliari, Conte vuole combattere l’X Factor e ‘pressare’ la Juventus

I nerazzurri di Antonio Conte vengono da due pareggi consecutivi in campionato. Inter-Cagliari rappresenta una ghiotta chance per rimettere nel mirino i bianconeri di Maurizio Sarri. La Juventus, infatti, sarà impegnata in trasferta contro il Napoli.

CORSI E RICORSI – Durante il suo primo anno in bianconero, Antonio Conte affilò ben quattro pareggi di fila (in campionato) tra il 25 febbraio e l’11 marzo 2012, che diventano sei in sette partitE se estendiamo la striscia alle tre gare precedenti (inframezzate dalla vittoria interna col Catania). In quel periodo si parlò di ‘pareggite’ cronica per la Juventus, squadra improvvisamente diventata asfittica. La forza di quella prima creatura ‘contiana non era esattamente il reparto offensivo, ma dopo quel periodo di leggero appannamento, i bianconeri chiusero il campionato da imbattuti, mettendo il “musetto” davanti al Milan di Massimiliano Allegri. La striscia di non-sconfitte durò fino al novembre 2012, quando l’Inter di Andrea Stramaccioni violò per la prima volta lo Juventus Stadium.

TORNARE A CORRERE – Antonio Conte, nel match odierno contro il Cagliari, vuole riprendere la sua marcia all’inseguimento dei campioni d’Italia. Per farlo si affida a qualche novità di formazione (Ashley Young su tutti) e spera di rivedere Lautaro Martinez e Romelu Lukaku al top dell’intesa. Di fronte ci sarà la formazione di Rolando Maran, vogliosa di tornare alla vittoria dopo un periodo di crisi (e dopo la brutta caduta in Coppa Italia, nel medesimo stadio). Scongiurando l’X Factor, per l’Inter e Antonio Conte potrebbero aprirsi scenari più che interessanti. In attesa dei botti finali del calciomercato.