Inter-Cagliari con la migliore formazione per Conte: un unico dubbio (+2)

Inter-Cagliari è il lunch match che può ufficializzare la fuga nerazzurra in Serie A. Conte ha un solo dubbio di formazione, più i soliti due ballottaggi che rientrano nella voce “rotazioni”

UNICO DUBBIO – Alla vigilia di Inter-Cagliari di Serie A, in conferenza stampa Antonio Conte (vedi video) come al solito non si è sbilanciato sull’undici che schiererà dall’inizio. Ma un concetto – ovvio – è stato espresso: verrà schierata la formazione migliore possibile. Di conseguenza, i dubbi sono ridotti a uno: chi sostituirà l’ex Nicolò Barella squalificato? Il profilo ideale è rappresentato da Arturo Vidal che, però, non ha i 90′ nelle gambe. Stesso problema per la seconda scelta, Matias Vecino, rientrato da poco dopo quasi un anno di stop forzato. Da escludere, per motivi analoghi, Stefano Sensi, che non è un nome spendibile come alter ego di Barella. Ecco perché, al momento, il favorito in quel ruolo è Roberto Gagliardini, spendibile sia sul centro-destra sia sul centro-sinistra. E gli altri? Per quanto Matteo Darmian e Alexis Sanchez nelle rotazioni possano essere in ballottaggio con Ashley Young e Lautaro Martinez, difficilmente Conte cambierà la base vincente dell’Inter delle ultime due uscite successive al lungo stop. Di seguito la probabile formazione di Conte in Inter-Cagliari di domani.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.