Inter-Cagliari, Calhanoglu o Asllani? Sei cambi rispetto Monaco! Le probabili formazioni

Inter-Cagliari, si giocherà oggi alle 18 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro (Milano): queste le probabili formazioni per la partita in programma questa sera, valevole per la trentaduesima giornata di Serie 2024-2025.

INTER-CAGLIARI, PROBABILI FORMAZIONI CASA – L’Inter torna a concentrarsi sul campionato con l’obiettivo di allungare in vetta alla classifica. Oggi alle 18 i nerazzurri affrontano il Cagliari a San Siro e, come previsto, Simone Inzaghi opta per sei cambi rispetto all’undici sceso in campo all’Allianz Arena. In difesa, torna titolare Yann Bisseck sul centro-destra, con Stefan de Vrij al centro al posto di Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni confermato sul centro-sinistra. Sugli esterni spazio a Nicola Zalewski e Federico Dimarco, quest’ultimo recuperato e pronto per dare qualità e spinta sulla fascia sinistra. A centrocampo si rivede Kristjan Asllani in cabina di regia, affiancato da Davide Frattesi e Nicolò Barella, in una linea mediana ricca di energia e inserimenti. In attacco, accanto al sempre presente Lautaro Martinez, agirà Marko Arnautovic, preferito a Marcus Thuram.

INTER-CAGLIARI, PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – Cagliari a tre o a quattro dietro? Le verifiche fatte nelle ultime ore confermano la scelta del tecnico di riconfermare la difesa a quattro. La variabile principale riguarda la scelta del modulo, con la possibilità concreta di tornare alla difesa a quattro per contrastare al meglio la qualità offensiva nerazzurra. In questa ipotesi, Obert verrebbe arretrato al fianco di Luperto e Mina, mentre Augello agirebbe da esterno alto a sinistra. A centrocampo, Adopo e Makoumbou si contendono una maglia da titolare accanto a Deiola, in un assetto più solido e compatto. Non è però da escludere la conferma della difesa a tre, già vista nelle ultime uscite: in quel caso Palomino potrebbe essere lanciato dal 1’. In avanti, Viola giocherà alle spalle di Piccoli, mentre sulle fasce spazio a Zortea e Augello.

INTER-CAGLIARI, PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Zalewski, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Di Gennaro; Aceerbi, Pavard, Darmian, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Thuram, Correa, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili Inter: Dumfries, Zielinski (infortunio).

Cagliari (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Olbert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Augello; Viola; Piccoli.

In panchina: Sherri, Ciocci; Palomino, Felici, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Gaetano, Luvumbo, Coman, Kingstone, Pavoletti.

Allenatore: Davide Nicola

Cagliari: nessun indisponibile.