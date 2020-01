Inter-Cagliari, Brozovic e Gagliardini verso il no: pronto Borja Valero – TS

Condividi questo articolo

Verso Inter-Cagliari, oltre il mercato Antonio Conte pensa soprattutto al campo. Secondo “TuttoSport” difficilmente Marcelo Brozovic riuscirà a recuperare già dalla partita contro la squadra allenata da Rolando Maran. Borja Valero pronto dal 1′.

LE ULTIME – Marcelo Brozovic, fermato dalla distorsione rimediata contro il Lecce, c’è ancora del gonfiore sulla caviglia sinistra. Ieri il calciatore ha continuato le cure senza carichi di lavoro. Più passano i giorni più aumentano le possibilità di non vederlo neanche in panchina. Stesso discorso riguarda Roberto Gagliardini, che non ha ancora smaltito il pestone rimediato in allenamento. Con Matìas Vecino fuori per scelta tecnica – legata al mercato -, le uniche alternative restano Borja Valero, affiancato da Nicolò Barella e Stefano Sensi. Pienamente recuperato Danilo D’Ambrosio che si giocherà una maglia da titolare con il nuovo arrivato Ashley Young per quanto riguarda la fascia destra.