Inter-Cagliari, ballottaggi e rotazioni per Inzaghi: 4 cambia a centrocampo – CdS

L’Inter torna in campo oggi alle 18 contro il Cagliari con un solo obiettivo: allungare in vetta alla classifica, almeno momentaneamente, e mettere pressione al Napoli di Conte, impegnato lunedì sera contro l’Empoli. Secondo il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi, consapevole delle energie spese in Europa e del calendario fitto, è pronto a operare alcuni cambi mirati, soprattutto in mezzo al campo.

BALLOTTACCI AL CENTRO – Reduci dall’entusiasmante vittoria di Monaco in Champions League, i nerazzurri vogliono dare continuità anche in campionato e avvicinarsi con fiducia al rush finale, a sole sei giornate dalla fine della stagione. Simone Inzaghi opererà diversi cambi di formazione per gestire al meglio le forze, soprattutto a centrocampo. In regia resta vivo il dubbio tra Kristjan Asllani e Hakan Calhanoglu: l’albanese garantisce più freschezza e può far rifiatare il turco, autentico faro della manovra nerazzurra ma reduce da settimane di grande impiego. La decisione verrà presa nelle ultime ore, valutando anche il tipo di partita che ci si aspetta contro il Cagliari. Più avanti, nella posizione di mezzala, Davide Frattesi scalpita per una maglia da titolare. Il gol decisivo contro il Bayern Monaco ha restituito fiducia, A farne le spese potrebbe essere uno tra Barella e Mkhitaryan, entrambi in lizza per completare il reparto.

Inzaghi cambia il centrocampo dell’Inter, anche le fasce!

DIVERSI CAMBI – Novità attese anche sugli esterni: a destra il favorito è Nicola Zalewski, pronto a sostituire lo stanco Darmian, mentre a sinistra Federico Dimarco – che ha smaltito l’affaticamento muscolare – è in vantaggio su Carlos Augusto. Inzaghi valuterà fino all’ultimo l’opportunità di impiegarlo dal primo minuto o conservarlo per l’importantissimo ritorno europeo contro il Bayern.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno