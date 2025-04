Inter-Cagliari 3-1, le statistiche: vittoria con un dato paradossale!

Analizziamo le statistiche di Inter-Cagliari, gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A che ha sorriso agli uomini di Simone Inzaghi, vittoriosi per 3-1 a San Siro.

LA PRESTAZIONE – Simone Inzaghi porta a casa tre punti pesantissimi in un momento particolarmente duro e delicato della stagione. Inter-Cagliari si chiude sul 3-1, grazie ad un’altra buona prestazione corale da parte dei nerazzurri. A sbloccare la sfida delle ore 18.00, a San Siro, è stato un Marko Arnautovic in ottima forma. L’attaccante al 13′ si inserisce in area e ferisce Elia Caprile sfondando la rete col pallone dell’1-0. L’austriaco si rende ancora protagonista al 26′, quando sigla l’assist per il gol di Lautaro Martinez. In doppio vantaggio all’intervallo, dopo la ripresa l’Inter cade nella sua stessa solita trappola: al 48′, infatti, il Cagliari accorcia le distanze con la realizzazione di Roberto Piccoli, che sporca il clean sheet di Yann Sommer. Fortunatamente al 55′ Aurel Bisseck spicca in volo, superando tutta la difesa rossoblù, e infila di testa il gol del 3-1.

Le statistiche di Inter-Cagliari 3-1

I NUMERI – Oltre che alla prestazione, è importante guardare anche alle statistiche di Inter-Cagliari. Il dato del possesso palla, il 62% della squadra di Simone Inzaghi contro il 38% di quella di Davide Nicola, restituisce un’immagine chiara della gara andata in scena a San Siro. I nerazzurri, infatti, hanno dettato il loro gioco, restando quasi sempre in controllo della gara. Per quanto riguarda i tiri, quelli totali vedono in vantaggio i nerazzurri – con 13 – rispetto agli 8 dei rossoblù che in poche occasioni hanno davvero impensierito. Il dato dei tiri totali, invece, mette in evidenza una contraddizione: nonostante la supremazia dell’Inter, le due squadre hanno concluso la sfida con lo stesso numero di conclusioni nello specchio della porta (4). Superiore, invece, per gli uomini di Nicola il numero dei calci d’angolo (6), rispetto a quelli battuti dall’Inter (5). Di seguito tutti i dati delle statistiche di Inter-Cagliari.