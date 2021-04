Inter-Cagliari, 22 convocati per Semplici: Nandez recupera, in 5 out

Inter-Cagliari è la sfida di Serie A in programma domani alle 12:30. Semplici ha diramato la lista dei 22 convocati per il match contro l’Inter capolista. Cinque le assenze per i rossoblù

CONVOCATI – Inter-Cagliari è la sfida valida per la trentesima giornata di Serie A, in programma domani a San Siro alle 12:30. Leonardo Semplici non avrà a disposizione Cragno, ancora fermo per la positività al Coronavirus. Assente anche Deiola, reduce da un problema al polpaccio. Non figurano tra i convocati anche Rog, Sottil e Ceppitelli. Recupera, invece, Nandez. Di seguito la lista completa dei convocati.

Portieri: Aresti, Vicario, Ciocci.

Difensori: Godin, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Asamoah, Lykogiannis, Rugani, Zappa, Walukiewicz, Carboni.

Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Nandez, Duncan.

Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Pereiro, Cerri, Pavoletti.