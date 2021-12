Inter-Cagliari, 2 dubbi da sciogliere: i favoriti per una maglia da titolari

Ci sarebbero due ballottaggi in casa Inter per l’undici che scenderà in campo dal primo minuto stasera a San Siro contro il Cagliari.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Stefan de Vrij dovrebbe tornare in campo da titolare in difesa con Milan Skriniar ed Alessandro Bastoni. Andrea Ranocchia, che ha recuperato, dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo il dubbio sarebbe sulla fascia sinistra, tra Ivan Perisic (favorito) e Federico Dimarco. Altri giocatori che dovrebbero partire dal primo minuto sono Nicolò Barella, Marcelo Brozovic ed Hakan Calhanoglu, con Denzel Dumfries a destra. In attacco Alexis Sanchez, che sarebbe in vantaggio su Edin Dzeko, accanto a Lautaro Martinez.

Fonte: Sport.Sky.it