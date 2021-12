Inter-Cagliari 1-0 al 45′, fa tutto Lautaro Martinez: gol e rigore sbagliato

Termina il primo tempo di Inter-Cagliari, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui a San Siro, con i nerazzurri in vantaggio per 1-0. Fa tutto Lautaro Martinez: prima il gol, poi un rigore sbagliato.

GOL DEL VANTAGGIO – Tanta Inter nella prima fase di questo primo tempo, con diversi tentativi diretti verso la porta di Cragno. La difesa e il portiere rossoblu riescono però a tenere botta e a impedire ai nerazzurri di trovare il gol per aprire la partita. La partita però si sblocca al 29′: corner battuto perfettamente da Hakan Calhanoglu, Lautaro Martinez stacca tutto solo e di testa insacca all’angolino battendo il portiere avversario.

Inter-Cagliari, un altro rigore sbagliato: ancora Lautaro Martinez

OCCASIONE MANCATA – I nerazzurri spingono per trovare anche la rete della tranquillità, con l’occasione d’oro sui piedi di Sanchez che a due passi dalla porta si fa respingere una conclusione a botta sicura da Cragno in uscita. La più grande occasione però arriva al 43′, quando lo stesso Sanchez lancia Dumfries da solo davanti al portiere avversario, lo salta e quest’ultimo lo butta a terra causando calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Lautaro Martinez che però batte malissimo e si fa parare il rigore, mentre sulla respinta Calhanoglu non riesce a ribadire in rete.

INTER 1 – 0 CAGLIARI

MARCATORI: Lautaro Martinez (I) al 29′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro Martinez, 7 A. Sanchez.

A disposizione: 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 8 Vecino, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 46 Zanotti, 48 Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi

CAGLIARI (3-5-2): 28 Cragno; 4 Caceres, 2 Godin, 44 Andrea Carboni; 12 Bellanova, 27 Grassi, 8 Marin, 14 Deiola, 29 Dalbert; 10 Joao Pedro (C), 9 Keita Baldé.

A disposizione: 1 Aresti, 31 Radunovic; 15 Altare, 20 Pereiro, 21 Oliva, 22 Lykogiannis, 25 Zappa, 30 Pavoletti, 32 Ceter, 33 Obert.

Allenatore: Walter Mazzarri