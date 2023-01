Inter a caccia di punti Champions League a Cremona: basta errori − CdS

L’Inter non si può più permettere di sbagliare. Dopo aver compromesso la corsa Scudetto, ora rimane la qualificazione in Champions League. La corsa è incandescente. A Cremona non si può sbagliare

CHE LOTTA! − Se lo Scudetto ad oggi è una chimera (meno 13 dal Napoli), l’unico reale obiettivo dell’Inter in campionato è la qualificazione in Champions League. Missione assolutamente da non fallire. La corsa però è incandescente con cinque squadre racchiuse nel giro di tre punti (Milan, Inter, Lazio, Roma e Atalanta). Simone Inzaghi vuole un riscatto dopo la batosta contro l’Empoli, invocando un senso di rivalsa anche nei propri giocatori (vedi articolo). Serve l’Inter degli ultimi big match con Atalanta, Napoli e Milan. Una squadra quadrata, cinica e con la fame di portare a casa i tre punti.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno