Inter, altre buone notizie per Inzaghi: anche Taremi recupera per il derby – Sky

A due giorni dalla sfida più attesa, Simone Inzaghi può sorridere: Mehdi Taremi è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione per il derby della Madonnina contro il Milan, in programma domenica 2 febbraio alle 18:00 a San Siro. Un’altra buona notizia dopo quella riguardante Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi.

TUTTI A DISPOSIZIONE – Mehdi Taremi, assente già in Champions League nell’ultima sfida contro il Monaco a causa di un affaticamento agli addominali, oggi ha svolto l’intera seduta con i compagni, confermando il suo recupero. La notizia del rientro dell’ex Porto è un’iniezione di fiducia per l’Inter, che si appresta ad affrontare un derby cruciale nella corsa scudetto. Taremi, pur non essendo un titolare fisso nell’undici di Inzaghi, rappresenta una pedina importante nelle rotazioni offensive, soprattutto in una partita così delicata. Il suo rientro garantisce al tecnico nerazzurro un’opzione in più per l’attacco, considerando anche l’assenza ormai certa di Joaquín Correa, ancora ai box per infortunio. Con Lautaro Martinez e Marcus Thuram in grande forma, Taremi partirà certamente dalla panchina, ma la sua presenza potrebbe rivelarsi determinante a gara in corso.

Allenamento ad Appiano Gentile, Inzaghi valuta

MOSSE ANTI-MILAN – Nel frattempo, al Bper Training Centre di Appiano Gentile, la squadra ha proseguito la preparazione con una seduta in allenamento. Con il rientro di Calhanoglu, anch’egli in gruppo negli ultimi giorni, e quello di Taremi, il tecnico piacentino avrà a disposizione tutta la rosa al completo per il derby. . Ora resta da capire se Taremi verrà impiegato e, soprattutto, in quale misura. Inzaghi deciderà solo all’ultimo se schierarlo dal primo minuto o se preservarlo per un ingresso a gara in corso. Quel che è certo è che l’Inter avrà un’arma in più nel proprio arsenale per affrontare il Milan e provare a conquistare tre punti fondamentali.