Inter, buone notizie per Inzaghi: Carlos Augusto torna! Ma sarà gestito – Sky

L’Inter può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dopo settimane di emergenza sulla fascia sinistra, Simone Inzaghi ritrova Carlos Augusto.

RECUPERATO – Assente sin dalla partita con la Juventus a causa di un infortunio, Carlos Augusto oggi ha completato ufficialmente il percorso di recupero e ha svolto l’ultimo allenamento con il gruppo, guadagnandosi la convocazione per la sfida di domani sera contro il Monza. L’assenza prolungata di Carlos Augusto si è fatta sentire in casa nerazzurra, soprattutto considerando che anche Federico Dimarco, Matteo Darmian e Nicola Zalewski sono stati fuori per infortunio. Simone Inzaghi ha dovuto reinventare la fascia sinistra, affidandosi ad Alessandro Bastoni in un ruolo più offensivo rispetto alle sue caratteristiche naturali. Una soluzione d’emergenza che, seppur con qualche difficoltà, ha dato i suoi frutti nelle ultime partite. Il ritorno del brasiliano rappresenta quindi una risorsa importante per il tecnico nerazzurro, che potrà finalmente contare su un’alternativa di ruolo in vista dei prossimi impegni, tra cui il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord e lo scontro diretto con l’Atalanta in campionato.

La gestione di Carlos Augusto sin dalla sfida col Monza

UNA CONFERMA – Nonostante il ritorno tra i convocati, Carlos Augusto dovrebbe partire dalla panchina contro il Monza. Inzaghi, infatti, sembra intenzionato a confermare Bastoni nel ruolo di esterno sinistro, almeno per un’altra partita. Il difensore italiano ha dimostrato grande adattabilità, garantendo solidità e qualità in fase di spinta. Carlos Augusto avrà quindi la possibilità di tornare gradualmente in campo, magari a partita in corso, per ritrovare ritmo e condizione.