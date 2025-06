Inter, buone notizie dall’infermeria: Thuram e Frattesi recuperano

Buone notizie in casa Inter in vista dell’ottavo di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense, in programma lunedì sera a Charlotte. Thuram e Frattesi hanno infatti completato regolarmente l’ultimo allenamento previsto dal programma di recupero stilato dallo staff medico nerazzurro.

RECUPERI – Marcus Thuram e Davide Frattesi hanno superato i rispettivi acciacchi fisici e saranno a disposizione di Cristian Chivu per il match ad eliminazione diretta. Il centravanti francese si era fermato per un affaticamento ai flessori accusato durante la prima gara del torneo contro il Monterrey. Frattesi, invece, era stato fermato da un affaticamento muscolare dopo gli impegni con la Nazionale, che lo aveva costretto a saltare le prime due gare del girone. Nella giornata di oggi, approfittando del turno di riposo concesso da Chivu al resto del gruppo, i due giocatori hanno svolto una seduta di lavoro personalizzata, risultando gli unici presenti ad Appiano Gentile.

Recuperi fondamentali per l’Inter di Chivu

A DISPOSIZIONE – Nonostante la convocazione, Thuram e Frattesi non dovrebbero partire titolari contro il Fluminense. Lo staff tecnico interista, in accordo con quello medico, intende infatti procedere con prudenza, evitando inutili rischi. I segnali arrivati sul piano atletico sono positivi, e non ci sono stati risentimenti. L’allenatore potrà dunque contare su due pedine fondamentali in un momento cruciale del torneo. I due saranno pronti a subentrare a gara in corso: per Frattesi si tratterebbe del debutto assoluto nel Mondiale per Club, mentre per Thuram sarebbe il ritorno in campo dopo l’uscita anticipata con i messicani. Recuperi quanto mai preziosi, anche alla luce dell’assenza di Taremi e del rientro solo nelle ultime ore di Hakan Calhanoglu, Benjamin Pavard, Piotr Zielinski e Yann Bisseck. Chivu può sorridere: per il match di lunedì, l’Inter riacquista qualità e profondità.