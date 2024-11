Inter, buone notizie da Appiano Gentile: Acerbi e Frattesi vicini al rientro!

L’Inter di Simone Inzaghi continua a prepararsi in vista della trasferta contro la Fiorentina, valida per la quattordicesima giornata di Serie A. Nell’allenamento odierno ad Appiano Gentile, oltre la notizia che riguarda Raffaele Di Gennaro, sono arrivate notizie incoraggianti riguardo alle condizioni fisiche di Francesco Acerbi e Davide Frattesi.

BUONE NOTIZIE – Francesco Acerbi e Davide Frattesi vicini al rientro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, entrambi i giocatori anche oggi hanno lavorato ancora a parte durante la sessione odierna, ma ci sono segnali positivi in vista del loro rientro. Il piano dello staff medico e tecnico è di valutarne i progressi giorno per giorno, con l’obiettivo di reintegrarli in gruppo già nella giornata di domani. Se tutto dovesse andare per il meglio, Acerbi e Frattesi potrebbero essere convocati per la gara di domenica al “Franchi”. L’Inter deve gestire con attenzione i recuperi, considerando le numerose partite ravvicinate tra campionato e Champions League. La situazione più preoccupante resta quella di Benjamin Pavard, che si è fermato a causa di un infortunio muscolare e rischia di saltare diversi match. Acerbi, con la sua esperienza, è una pedina chiave per il reparto difensivo, mentre Frattesi rappresenta una soluzione importante per il centrocampo.

Due recuperi importanti prima di Fiorentina-Inter

MATCH IMPORTANTE – La partita contro la squadra di Raffaele Palladino rappresenta un test cruciale per i nerazzurri, attualmente in corsa per mantenere il primato in campionato. Ritrovare Acerbi e Frattesi in tempi rapidi permetterebbe a Inzaghi di affrontare la gara con maggiori opzioni tattiche e di gestire meglio le rotazioni in una fase densa di impegni. Le prossime ore saranno decisive per capire se i due giocatori potranno tornare a disposizione e offrire il loro contributo. Intanto, il gruppo continua a lavorare compatto, consapevole dell’importanza del match di domenica per consolidare la propria posizione in classifica. Si ferma invece Raffaele Di Gennaro, terzo portiere dell’Inter, a causa di un trauma distorsivo a un dito della mano sinistra.