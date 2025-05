Inter, buone notizie dall’allenamento. Rebus in attacco: un favorito

Alla vigilia dell’ultima e decisiva giornata di campionato, l’Inter ritrova un barlume di ottimismo grazie al ritorno parziale in gruppo di Lautaro Martinez e Davide Frattesi. Resta però il dubbio in attacco.

RECUPERI IMPORTANTI – Lautaro Martinez e Davide Frattesi entrambi hanno svolto parte della seduta con i compagni e, salvo sorprese, parteciperanno oggi alla rifinitura con l’intera squadra. La convocazione per Como è dunque sempre più probabile, ma la loro effettiva disponibilità resta in dubbio. Sarà Simone Inzaghi, squalificato e dunque assente in panchina domani, a decidere in base ai riscontri della rifinitura e all’andamento del match. Il vero enigma riguarda proprio l’attacco: chi affiancherà Marcus Thuram in una partita che può valere lo scudetto? L’impiego dal primo minuto del “Toro” sembra improbabile. L’argentino, pur desideroso di mettere minuti nelle gambe in vista della finale di Champions League del 31 maggio, non è ancora al top e lo staff medico interista predica prudenza.

Como-Inter, resta il rebus in attacco

PER L’ULTIMA – Restano quindi tre nomi sul tavolo: Mehdi Taremi, Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Nessuno dei tre ha convinto pienamente durante la stagione. Correa è rimasto ai margini, mai realmente incisivo; Arnautovic, dopo un momento positivo tra gennaio e marzo, è tornato nell’ombra complici alcuni problemi fisici e l’errore clamoroso sottoporta nella sfida con la Lazio pesa ancora sul suo bilancio stagionale. Alla fine, potrebbe essere Taremi a spuntarla: il centravanti iraniano, pur senza acuti, ha mostrato maggiore affidabilità nelle ultime settimane. Inzaghi dovrà valutare anche in ottica Champions, ma l’obiettivo primario resta la vittoria a Como per mantenere viva la speranza scudetto. La pressione è altissima, ma l’Inter vuole farsi trovare pronta.