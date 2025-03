Inter, buone notizie dall’allenamento: ecco chi rientra con l’Udinese

Sta per concludersi l’allenamento odierno della squadra di Simone Inzaghi. Da Appiano Gentile arrivano notizie confortanti, in vista di Inter-Udinese, sul rientro di alcuni infortunati.

A LAVORO – Appiano Gentile continua a ripopolarsi. Con la sosta delle Nazionali che si dirige verso il tramonto, Simone Inzaghi ritrova sempre più nerazzurri. Quest’oggi sono rientrati anche gli azzurri chiamati in causa da Luciano Spalletti nelle scorse settimane per il doppio impegno di Nations League con la Germania. Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Davide Frattesi, però, quest’oggi hanno riposato. A partite da domani la quota italiana dell’Inter tornerà regolarmente ad allenarsi, in vista dell’impegno di campionato di domenica prossima contro l’Udinese. Dal centro sportivo nerazzurro, inoltre, arrivano importanti novità sugli uomini di Inzaghi impegnati nel recupero dagli infortuni.

Inter, Udinese nel mirino: tre infortunati lavorano per il rientro

IL QUADRO DELLA SITUAZIONE – Tra le notizie più positive che giungono da Appiano Gentile, riportate dalla voce di Andrea Paventi su Sky Sport 24, c’è quella che riguarda Federico Dimarco. Si può dire che il laterale sinistro dell’Inter sia pienamente recuperato: l’italiano, infatti, ha svolto integralmente l’allenamento in gruppo e ci sarà sicuramente contro l’Udinese. Novità anche per quanto riguarda la ripresa di Matteo Darmian, che quest’oggi si è allenato in gruppo, ma solo in parte. Nei prossimi giorni il jolly di Inzaghi intensificherà il lavoro, riuscendo così a tornare a disposizione entro domenica. Leggermente differente la situazione che riguarda Nicola Zalenski. Il centrocampista ex Roma ha lavorato ancora a parte e le sue condizioni restano ancora da valutare. Tuttavia, ci sono buone possibilità che anche il polacco possa essere nuovamente disponibile per la sfida con l’Udinese.