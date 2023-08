Inter, buona la prima. Contro il Monza promossi: due su tutti! – TS

L’Inter cambia parzialmente faccia, rispetto alla scorsa stagione, ma non smette di deliziare. Nella prima di campionato contro il Monza TuttoSport promuove tutti, soprattutto due nerazzurri.

PAGELLE – Se chi ben comincia è a metà dell’opera allora l’Inter può dirsi soddisfatta della prima stagionale a San Siro. Contro il Monza la squadra di Simone Inzaghi vince 2-0 e dimostra di essere pronta e competitiva per un altro campionato. Anche TuttoSport promuove a pieni voti tutti i nerazzurri, in particolare due calciatori. Lautaro Martinez, infatti, si prende un bel 7,5 in pagella. Non solo per aver siglato la doppietta della vittoria ma anche per aver confermato, con quell’instancabile voglia di lottare, di meritare pienamente la fascia da capitano al braccio. Il leader nerazzurro è seguito dal nuovo regista titolare Hakan Calhanoglu: per lui il voto è 7. Più della sufficienza per via di quel salvataggio su Kyriakoupoulos, che ha evitato all’Inter di tornare su risultato neutro, ma anche per essere risultato prezioso negli inserimenti.

Fonte: TuttoSport – Alessia Scurati