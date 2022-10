Inter, Brozovic ne avrà ancora per tanto tempo. Asllani, è il tuo momento! – CdS

Finalmente Kristjan Asllani, che fin qui si era visto poco, adesso ha l’occasione per dimostrare tutto il suo valore. Come ribadito questa mattina dal Corriere dello Sport, Marcelo Brozovic ne avrà ancora per tanto tempo.

OCCASIONE – Kristjan Asllani è pronto al debutto da titolare con l’Inter, ad annunciarlo è stato Simone Inzaghi ieri in conferenza stampa e senza neanche troppi giri di parole, sottolineando pure l’emergenza a centrocampo. Battesimo di fuoco per lui, considerando il momento delicato della squadra nerazzurra. Ma lo scorso anno ha dimostrato di avere la personalità per reggere la pressione. Anche le previsioni più ottimistiche, infatti, indicano che Marcelo Brozovic salterà almeno 6 partite, proprio per questo motivo il suo debutto adesso è fondamentale. In alternativa ad Asllani, ci sarebbe l’arretramento di Mkhitaryan, ma questa resta una possibilità solo in un secondo momento.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno